У Львівській області екс-керівницю відділення банку засудили до 10 років

Фото: молоток судді (twitter.com/nab_ukr)

Її підозрюють у привласненні понад 5,4 млн грн

Жовківський районний суд Львівської області засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна екс-керівницю одного з відділень банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці встановили, що протягом 2007-2010 років керівник одного з відділень банку в міста Кам'янка-Бузька видавала завідомо неправдиві документи.

"Так, наприклад, вона видавала довідки про відсутність у громадян кредитних зобов'язань перед банком після проведення відповідних розрахунків, а також фіктивні договори банківського вкладу і внесення на рахунки коштів.Однак, гроші, отримані від клієнтів фінустанови, керівник відділення не вносила до каси та не відображала у фінансово-господарській документації. За такою "схемою" остання привласнила майна на суму понад 5,4 млн. грн", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2016 кримінальне провадження було направлено до суду. Її визнали винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 358 (підробка документів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Суд також призначив штраф у розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адмінпротокол стосовно Міністра фінансів України Оксани Маркарової. Всього встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 415 тис. грн.

Також РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму начальнику.