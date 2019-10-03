Маркарова рассказала о сути претензий к ней со стороны НАПК

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Министр с претензиями не согласна и будет судиться с НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило протокол об административном нарушении в отношении недостоверной информации в декларации министра финансов Оксаны Маркаровой за 2017 год. Об этом сама Маркарова сообщила на своей странице в Facebook.

По информации министра, у НАПК есть претензии к стоимости декларирования ее квартиры, зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых доходов в целом на сумму больше 100, но меньше 250 минимумов.

"С протоколом не согласна, поэтому готовлюсь предоставлять эти же пояснения в суде", - добавила она.

Как сообщало РБК-Украина, 1 октября в Государственном бюро расследований (ГБР) состоялся допрос министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. По информации пресс-службы Минфина, дело касается национализации "ПриватБанка" и Маркарова находилась на допросе как свидетель.

Напомним, в июне 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Оксане Маркаровой, которая тогда исполняла обязанности министра финансов Украины.