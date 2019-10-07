В Черновецкой области будут судить пограничника, ударившего начальника ножом в спину

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Последний получил ранение, имеющего признаки тяжкого телесного повреждения

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий в ответ на замечание своего начальника, нанес ему удар ножом в спину. В результате удара у потерпевшего повреждена селезенка.

Как сообщили в ГБР, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы нанесены телесные повреждения являются тяжелыми. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, следователи ГБР в Житомирской области задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

Также РБК-Украина сообщало, что сотрудники ГБРзадержали оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области за совершение смертельной аварии с велосипедистом.