Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

Во Львовской области с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух детей и одного взрослого. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что в городе Золочев по ул. Львовская, 55, в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом, трое людей. Двое из них - дети в возрасте 2 и 4 года. Обстоятельства отравления устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе во Львовской области так же в результате отравление угарным газом пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Инцидент произошел в селе Верхнее Синевидное 7 декабря.

Кроме того, 30 сентября в Черкассах из-за угрозы отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибли трое людей в результате отравления опасными парами. Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.

Напомним, 29 октября в городе Чоп Закарпатской области отравились угарным газом трое людей. Пострадавшие были госпитализированы в Ужгородскую городскую клиническую больницу.