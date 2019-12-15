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Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 12:02
Во Львовской области двое детей отравились угарным газом
Иллюстративное фото (np.pl.ua)

Также в результате отравления угарным газом во Львовской области пострадал взрослый

Во Львовской области с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух детей и одного взрослого. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что в городе Золочев по ул. Львовская, 55, в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом, трое людей. Двое из них - дети в возрасте 2 и 4 года. Обстоятельства отравления устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе во Львовской области так же в результате отравление угарным газом пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Инцидент произошел в селе Верхнее Синевидное 7 декабря.

Кроме того, 30 сентября в Черкассах из-за угрозы отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибли трое людей в результате отравления опасными парами. Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.

Напомним, 29 октября в городе Чоп Закарпатской области отравились угарным газом трое людей. Пострадавшие были госпитализированы в Ужгородскую городскую клиническую больницу.

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