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У Львівській області двоє дітей отруїлись чадним газом

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 12:02
У Львівській області двоє дітей отруїлись чадним газом
Ілюстративне фото (np.pl.ua)

Також в результаті отруєння чадним газом у Львівській області постраждав дорослий

У Львівській області із підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували двоє дітей та одного дорослого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департаменту із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що в місті Золочів по вул. Львівська, 55, в квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку отруїлись, ймовірно, чадним газом, троє людей. Двоє з них - діти віком 2 та 4 роки. Обставини отруєння встановлюються.

Нагадаємо, минулого тижня у Львівській області так само в результаті отруєння чадним газом постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей. Інцидент стався в селі Верхнє Синьовидне 7 грудня.

Крім того, 30 вересня у Черкасах через загрозу отруєння газом рятувальники эвакуаировали мешканців багатоповерхівки.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей в результаті отруєння небезпечними парами. Чоловіки отруїлися під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.

Нагадаємо, 29 жовтня в місті Чоп Закарпатської області отруїлися чадним газом троє людей. Постраждалі були госпіталізовані в Ужгородську міську клінічну лікарню.

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