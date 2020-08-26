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Во Львовской области в ДТП погиб ребенок и пострадали двое взрослых

Село Гаек, Среда 26 августа 2020 10:10
Во Львовской области в ДТП погиб ребенок и пострадали двое взрослых
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Водитель BMW не справился с управлением и совершил столкновение в авто, которое двигалось в попутном направлении

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб десятилетний мальчик. Еще двое взрослых были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло в селе Гаек Каменка-Бугского района. По предварительно информации правоохранителей, 29-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем Opel, который двигался в попутном направлении.

От травм, полученных в результате аварии, 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу. Также известно, что 49-летний водитель Opel и его 42-летняя супруга получили телесные повреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на выезде из Кривого Рога произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли двое людей.

Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.

Также РБК-Украина ранее сообщало, на трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, в результате чего двое людей погибли и 10 пострадали.

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