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В Кривом Роге в ДТП с грузовиком погибли двое людей

Кривой Рог, Вторник 25 августа 2020 15:50
В Кривом Роге в ДТП с грузовиком погибли двое людей
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Пикап выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком

Вчера на выезде из Кривого Рога произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли двое людей.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

Как сообщается, ДТП произошло на Кировоградском шоссе недалеко от АЗС. Грузовик DAF ехал со стороны Кропивницкого, а Toyota двигалась с Кривого Рога. По предварительным данным, пикап выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком, после чего легковой автомобиль вылетел на обочину и протаранил столб.

Отмечается, что погиб водитель и пассажирка Toyota.

Напомним, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.

Также РБК-Украина ранее сообщало, на трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, в результате чего двое людей погибли и 10 пострадали.

Кроме того, на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum, в результате чего погибли два человека.

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