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В Одессе произошло тройное ДТП с трамваем, есть пострадавшие

Одесса, Воскресенье 23 августа 2020 16:41
В Одессе произошло тройное ДТП с трамваем, есть пострадавшие
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Среди пострадавших есть ребенок

В Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Из-за грубого нарушения правил водителем автомобиля Chery произошло столкновение с трамваем и еще одним авто.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

Так, водитель Chery во время движения пересек реверсивную полосу и сделал левый поворот, чтобы заехать на территорию базы отдыха. При этом он не учел, что пересекает путь трамваю №7. Столкновения с трамваем автомобиль Chery не выдержал - его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с авто Mazda.

"Водитель Chery и находящийся в машине ребенок получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Движение трамвайных маршрутов №1, 7 временно заблокировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, в результате чего двое человек погибли и 10 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что 11 августа на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum, в результате чего погибли два человека.

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