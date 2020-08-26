У Львівській області в ДТП загинула дитина та постраждали двоє дорослих

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Водій BMW не впорався з керуванням та скоїв зіткнення в авто, яке рухалось у попутному напрямку

У Львівській області сталась дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув десятирічний хлопчик. Ще двоє дорослих були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталася у селі Гайок Кам’янка-Бузького району. За попередньо інформацією правоохоронців, 29-річний водій BMW не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з легковим автомобілем Opel, який рухався у попутному напрямку.

Від травм, отриманих внаслідок аварії, 10-річний пасажир Opel помер дорогою до лікарні. Також відомо що 49-річний водій Opel та його 42-річна дружина отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на виїзді з Кривого Рогу сталася ДТП за участі легкового автомобіля та вантажівки, у результаті якої загинули двоє людей.

Крім того, в Одесі на Миколаївській дорозі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, на трасі Київ-Одеса зіткнулися два автобуси, в результаті чого двоє людей загинули та 10 постраждали.