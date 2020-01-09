У Львівській області в ДТП з мікроавтобусом загинули троє людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За цим фактом відкрито кримінальне провадження

У Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса із сідловим тягачем загинуло троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що 46-річний житель Івано-Франківщини, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Volkswagen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із сідловим тягачем Mercedes під керуванням 30-річного іноземця. Внаслідок ДТП загинули троє людей.

"Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України 46-річного мешканця Івано-Франківської області, який, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes",- зазначено у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі на вулиці Каткова водій авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході і збила на смерть двох людей.

Також в результаті потрійного ДТП в Нікополі загинула одна людина, ще 12 отримали травми.