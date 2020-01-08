В Никополе в тройном ДТП с автобусом погиб человек, более десятка пострадавших

Фото: ДТП в Никополе (dp.npu.gov.ua)

На момент аварии в автобусе находилось около 30 пассажиров

В результате тройного ДТП в Никополе погиб один человек, еще 12 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сообщается, что сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo, после чего последний врезался в автобус "Икарус" с около 30 пассажиров.

"В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса, водители автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewоо", - говорится в сообщении.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на трассе Доброполье - Лиман в районе Краматорска водитель скорой помощи не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль съехал на обочину и перевернулся. Пострадавших в результате инцидента нет.