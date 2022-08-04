ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львовской области блокировали схему с завозом пикапов якобы для ВСУ

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 18:22
Во Львовской области блокировали схему с завозом пикапов якобы для ВСУ Фото: во Львовской области блокировали схему с завозом пикапов якобы для ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области разоблачили преступную схему завоза пикапов под видом гуманитарной помощи нашим защитникам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Организатором схемы оказался местный житель Львовской области, который приобщил к ней ранее осужденного за мошенничество. Последний через благотворительные организации транспортировал в Украину автомобили из-за рубежа под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.

Преступники перевезли около 20 пикапов с нулевой растаможкой.

"Однако вместо отправки на фронт продавал их", - пишет пресс-служба МВД.

Преступники были задержаны на пункте пропуска при попытке перевезти очередные два пикапа. У организатора схемы изъяли 7 400 долларов США и пикапы.

Фото: в Львовской области блокировали схему с завозом пикапов якобы для ВСУ (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно полиция Молдовы разоблачила банду, которая помогала призывникам бежать из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Украина
NEWS
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром