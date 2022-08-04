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У Львівській області блокували схему з завезенням пікапів нібито для ЗСУ

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Четвер 04 серпня 2022 18:22
У Львівській області блокували схему з завезенням пікапів нібито для ЗСУ Фото: у Львівській області блокували схему з завезенням пікапів нібито для ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області викрили злочинну схему завезення пікапів під виглядом гуманітарної допомоги наших захисникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Організатором схеми виявився місцевий мешканець Львівської області, який долучив до неї раніше засудженого за шахрайство. Останній через благодійні організації транспортував до України автомобілі з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Злочинці перевезли близько 20 пікапів із нульовим розмитненням.

"Однак замість відправки на фронт продавав їх", - пише пресслужба МВС.

Злочинців було затримано на пункті пропуску під час спроби перевезти чергові два пікапи. В організатора схеми вилучили 7 400 доларів США та пікапи.

Фото: у Львівській області блокували схему з завезенням пікапів нібито для ЗСУ (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно поліція Молдови викрила банду, яка допомогала призовникам втікати з України.

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