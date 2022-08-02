ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Помогали призывникам сбегать из Украины. В Молдове накрыли нелегальный бизнес

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 23:16
Помогали призывникам сбегать из Украины. В Молдове накрыли нелегальный бизнес Фото: в Молдове задержали группировку, помогавшую украинцам нелегально пересекать границу (border.gov.md)
Автор: Иван Носальский

В Молдове злоумышленники организовали нелегальный бизнес. Они "продавали" выезд военнообязанных мужчин из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

По информации правоохранителей, четырех членов группы задержали во вторник, 2 августа. Их подозревают в незаконном пересечении границы, организации незаконной миграции, коррупции.

В полиции Молдовы отмечают, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову. За свои услуги они получали 3,5 тысяч долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила мошенника, который помог 20 мужчинам призывного возраста выехать из Украины. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов с человека.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили схему изготовления справок о непригодности к военной службе, с помощью которых военнообязанные могли пересечь государственную границу Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова мобилизация в Украине Призыв в армию Война России против Украины
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы