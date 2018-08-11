Во Львовской области автомобиль сбил ребенка

Открыто уголовное производство

Вчера, 10 августа, во Львовской области в селе Сокольники водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

Как отмечают в полиции, 12-летний местный житель, который перебегал дорогу, попал под колеса автомобиля Lexus ES под управлением 33-летнего жителя Яворивского района.

"Травмированый школьник госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области задержали мотоциклиста, который сбил мать с ребенком.

Добавим, что во Львове, на улице Пасечная 7 августа, в 21:23 автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Также во Львовской области водитель сбил насмерть мужчину. Водитель автомобиля "Рено", 36-летний житель города Винники, сбил, мужчину в возрасте 55-60 лет, который от полученных травм скончался на месте происшествия.