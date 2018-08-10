Во Львовской области водитель сбил насмерть мужчину

Открыто уголовное производство

Сегодня, 10 августа, во Львовской области в Пустомытовском районе водитель автомобиля "Рено" сбил на смерть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, авария произошла около 3 часов 20 минут в селе Басовка. Водитель автомобиля "Рено", 36-летний житель города Винники, сбил мужчину в возрасте 55-60 лет, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

"Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, выясняются обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 августа в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков столкнулись два автомобиля, в результате чего погибла женщина и пострадали двое детей.

Авария произошла около 16 часов дня возле села Александровка Пирятинского района. Столкнулись автомобили Skoda (под управлением 79-летнего мужчины и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина).

Также в Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек.

Авария произошла вблизи поселка Первомайское Синельниковского района. Во время движения столкнулись автобус Mercedes с автомобилем Opel.