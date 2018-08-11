У Львівській області автомобіль збив дитину

Відкрито кримінальне провадження

Вчора, 10 серпня, в Львівській області у селі Сокільники водій автомобіля збив неповнолітнього пішохода. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Львівській області.

Як зазначають у поліції, 12-річний місцевий мешканець, який перебігав дорогу, потрапив під колеса автомобіля Lexus ES під керуванням 33-річного жителя Яворівського району.

"Травмований школяр госпіталізований у реанімацію", - йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області затримали мотоцикліста, який збив мати з дитиною.

Додамо, що у Львові, на вулиці Пасічна 7 серпня, о 21:23 автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу.

Також у Львівській області водій збив на смерть чоловіка. Водій автомобіля "Рено", 36-річний мешканець міста Винники, збив, чоловіка віком 55-60 років, який від отриманих травм помер на місці події.