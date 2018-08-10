В Закарпатской области задержали мотоциклиста, который сбил мать с ребенком

Мотоциклисту 17 лет

Сегодня, 10 августа, в Закарпатской области в Раховском районе полиция задержала 17-летнего мотоциклиста, который сбил мать с младенцем и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечают в полиции, правоохранители установили личность водителя мотоцикла, который совершил вечером 8 августа ДТП в городе Рахов на улице Богдана Хмельницкого. В результате наезда мотоцикла пострадала 25-летняя мать с младенцем и еще одна 48-летняя женщина. Сообщается, обошлось без серьезных травм.

"Водитель оставил на месте происшествия незарегистрированный мотоцикл марки Sabur и убежал. Его уже разыскали. Правоохранители установили, что за рулем незарегистрированного мотоцикла находился 17-летний житель Рахова. Юноша признался в содеянном", - говорится в сообщении.

По данному факту продолжается расследование, начатое по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства дтп выясняют следователи.

Напомним, что во Львове, на улице Пасечная, вчера, 7 августа, в 21:23 автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Также во Львовской области водитель сбил насмерть мужчину. Водитель автомобиля "Рено", 36-летний житель города Винники, сбил, мужчину в возрасте 55-60 лет, который от полученных травм скончался на месте происшествия.