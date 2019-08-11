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В ДТП на автодорозі Київ-Чоп загинули 2 людини

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 14:40
В ДТП на автодорозі Київ-Чоп загинули 2 людини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті ДТП загинули 2 людини

У Львівській області у суботу, 10 серпня, сталося зіткнення двох легкових автомобілів, жертвами якого стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-21099 та Audi сталося близько 16:15 на автодорозі "Київ-Чоп".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули пасажирки ВАЗу віком 32 та 72 роки. Жінки загинули на місці події від отриманих внаслідок зіткнення травм. Також постраждали водії транспортних засобів, вони були госпіталізовані.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - додали в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула одна людина, ще двоє - постраждали. Подія сталася 4 серпня на автодорозі Миколаїв-Благовіщенськ поблизу селища Новопетрівське.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області в кінці липня сталося зіткнення легкових автомобілів Opel та Honda. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 4 людини, серед яких одна дитина.

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