Во Львовской обл. нетрезвый водитель насмерть сбил 72-летнюю велосипедистку

Как сообщается, у водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя в крови

Во Львовской области вчера, 28 июля, нетрезвый водитель выехал на встречную полосу, в результате чего насмерть сбил велосипедистку и столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как сообщается, авария произошла на дороге Червоноград - Редехов в селе Новый Витков.

Как установили правоохранители, 43-летний водитель авто Fiat Scudo выехал на встречную полосу, наехал на велосипедистку, после чего столкнулся с рейсовым автобусом.

"От полученных травм 72-летняя велосипедистка, жительница Радеховского района, скончалась на месте происшествия. В автобусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщается, у водителя Fiat Scudo обнаружили 1,6 промилле алкоголя в крови. Его задержали. Ожидается избрания судом меры пресечения.

Напомним, в Ровенской области, возле села Здовбица Здолбуновского района, вчера, 28 июля водитель автомобиля SKODA Octavia не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла.

Также сообщалось, что во Львовской области квадроциклист наехал на 3 маленьких детей. Для точной установки диагноза и полученных травм, детей отправили на осмотр медицинским сотрудникам.