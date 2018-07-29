В Ровенской области автомобиль наехал на женщину с детьми

В результате полученых трамп женщина погибла, детей доставили в больницу

В Ровенской области, возле села Здовбица Здолбуновского района, вчера, 28 июля водитель автомобиля SKODA Octavia не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Как сообщается, за рулем автомобиля находился 23-летний житель села Дермань.

"Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По предварительной информации мужчина был трезв.

Напомним, ранее во Львовской области квадроциклист наехал на 3 маленьких детей. Для точной установки диагноза и полученных травм, детей отправили на осмотр медицинским сотрудникам.

Также сообщалось, что в Запорожье в результате столкновения автомобилей погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Отметим, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести минимальный тюремный срок за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом и полностью исключить практику условного заключения.