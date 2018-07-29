У Львівській обл. нетверезий водій на смерть збив 72-річну велосипедистку

Як повідомляється, у водія виявили 1,6 проміле алкоголю в крові

У Львівській області вчора, 28 липня, нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого на смерть збив велосипедистку і зіткнувся з рейсовим автобусом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції у Львівській області.

Як повідомляється, аварія сталася на дорозі Червоноград - Редехов в селі Новий Витків.

Як встановили правоохоронці, 43-річний водій авто Fiat Scudo виїхав на зустрічну смугу, наїхав на велосипедистку, після чого зіткнувся з рейсовим автобусом.

"Від отриманих травм 72-річна велосипедистка, мешканка Радехівського району, померла на місці події. В автобусі ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у водія Fiat Scudo виявили 1,6 проміле алкоголю в крові. Його затримали. Очікується обрання судом запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Рівненській області, біля села Здовбиця Здолбунівського району, вчора, 28 липня водій автомобіля SKODA Octavia не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, скоївши наїзд на жінку, яка йшла по узбіччю разом з двома неповнолітніми дітьми. В результаті отриманих травм 48-річна мешканка Квасилова загинула.

Також повідомлялося, що у Львівській області квадроциклист наїхав на 3 маленьких дітей. Для точного встановлення діагнозу і отриманих травм, дітей відправили на огляд медичним працівникам.