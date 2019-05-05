Во Львовской обл. ликвидировали конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Во Львовской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственно бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, сотрудники ГБР, Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности провели совместную операцию, в ходе которой разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра во Львовской области, который действовал в течение 2018-2019 годов.

"По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен. По постановлениям суда были арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы "конверта".

Ранее, в Харькове правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн гривен.