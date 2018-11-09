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В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 12:07
Фото: в Одессе ликвидировали конвертцентр (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: в Одессе ликвидировали конвертцентр (facebook.com/SecurSerUkraine)

Часть средств перечисляли на счета российских предприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что "дельцы" переводили в наличные деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели "отмыть" более чем 120 млн гривен.

Организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли "услуги" по минимизации налогов. Клиентами "дельцов" были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона.

Кроме того, СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Во время обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн гривен, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивноӥ хозяйственной деятельности.

 

 

 

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом около 200 млн гривен в течение 2016-2018 годов. Злоумышленники предоставляли услуги по минимизации уплаты налогов.

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