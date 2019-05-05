У Львівській обл. ліквідували конвертцентр з обігом у 500 млн гривень

У Львівській області правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в півмільярда гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державно бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, працівники ДБР, Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки провели спільну операцію, в ході якої викрили протиправну діяльність конвертаційного центу у Львівській області, який діяв впродовж 2018-2019 років.

"За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн грн", - зазначили у відомстві.

У відомстві додали, що наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у більш ніж 280 млн гривень. За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту".

Раніше, у Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.