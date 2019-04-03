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В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом в 240 млн гривен

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 17:18
В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом в 240 млн гривен
Фото: изъятые средства (don.gp.gov.ua)

Злоумышленники действовали в течение 2018-2019 годов

В Харькове правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, за ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обов'язкових платежей) УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики м. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн гривен.

Фото: изъятые средства (don.gp.gov.ru)

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, денежные средства в сумме 153,5 тыс. гривен, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас досудебное расследование продолжается.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн гривен.

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