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Львовский аэропорт возобновил международные перелеты

Новости » Общество     19.06.2020 - 18:08
Львовский аэропорт возобновил международные перелеты
Фото: пассажиры в аэропорту (Униан)

Аэропорт возобновил рейсы в Германию

Аэропорт Львова возобновил международное авиасообщение. С 19 июня аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в Германию.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что международные рейсы следуют по маршрутам:

  • Львов-Берлин и Берлин-Львов;
  • Львов-Дортмунд и Дортмунд-Львов.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения… Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать", - написал Криклий.

Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.

Ранее РБК-Украина писало, что с 19 июня начал обслуживать международные рейсы из Беларуси и Венгрии аэропорт Харькова.

Также на этой неделе аэропорт "Киев" имени Сикорского снова начал принимать международные рейсы аэропорт "Киев", полеты возобновлены в Минск и ряд других европейских городов.

Кроме этого сообщалось, что с июля возобновляет полеты по маршруту Киев-Варшава польская авиакомпания LOT.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЛьвовЛьвоваэропортавиасообщение
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