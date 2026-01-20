У Львові зменшують вуличне освітлення через енергокризу: що зміниться з 20 січня
У Львові відсьогодні, 20 січня, зменшують інтенсивність вуличного освітлення через навантаження на енергосистему. В місті працюватимуть близько двох третин ліхтарів, також вимкнули декоративну підсвітку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка та департамент економічного розвитку Львівської міської ради.
Як працюватиме вуличне освітлення
За словами Москаленка, освітлення у Львові працюватиме за принципом "один ліхтар вимикається, два залишаються увімкненими". Таким чином, фактично функціонуватиме близько двох третин вуличних ліхтарів.
Рішення у міськраді напрацювали спільно з поліцією з урахуванням безпеки дорожнього руху та пішоходів.
"Такий підхід дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії, не залишаючи місто в темряві", - зазначив Москаленко.
Паралельно у Львові повністю вимкнули декоративне та іміджеве освітлення, зокрема фасадні підсвітки комунальних об’єктів, храмів та інших будівель.
Заклик до бізнесу
У департаменті економічного розвитку Львівської міської ради наголосили, що країна працює в умовах постійного навантаження на енергосистему через пошкодження інфраструктури та нестачу електроенергії.
У зв’язку з цим бізнес закликають допомогти зменшити навантаження на мережу, щоб уникнути повного знеструмлення. Зокрема, рекомендують:
- у комендантську годину вимикати світлову рекламу та підсвітку вивісок;
- у пікові години після 17:00 приглушувати освітлення, залишаючи лише необхідний мінімум;
- зменшити використання підсвічених вивісок або за можливості повністю їх вимикати.
Ці рекомендації не стосуються лікарень, екстрених служб, правоохоронних органів, а також об’єктів, які працюють від генераторів або акумуляторів.
У департаменті також звернулися до рекламорозповсюджувачів та великих мережевих компаній із проханням максимально економно використовувати електроенергію у світловій рекламі та вивісках.
Рішення про обмеження освітлення ухвалили на міській комісії з питань ТЕБ і НС з урахуванням рішень ради оборони Львівської області та чинних актів воєнного стану.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, після масованого російського удару в ніч на 20 січня в Україні тривають аварійні відключення електроенергії через пошкодження генерації та мереж. Найскладніша ситуація залишається в Києві та Київській області, а також у Харківській, Сумській, Донецькій, Одеській і Полтавській областях, де знеструмлення поза графіками тривають найдовше.
Також ми розповідали, що Росія з осені 2025 року пошкодила близько 8,5 ГВт української енергогенерації, через що країна стикається з дефіцитом електроенергії та відключеннями. Для відновлення і стабілізації енергосистеми Україні терміново потрібна міжнародна допомога на 1 млрд доларів.