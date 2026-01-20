Во Львове уменьшают уличное освещение из-за энергокризиса: что изменится с 20 января

Во Львове с сегодняшнего дня, 20 января, уменьшают интенсивность уличного освещения из-за нагрузки на энергосистему. В городе будут работать около двух третей фонарей, также выключили декоративную подсветку.

Как будет работать уличное освещение

По словам Москаленко, освещение во Львове будет работать по принципу "один фонарь выключается, два остаются включенными". Таким образом, фактически будет функционировать около двух третей уличных фонарей.

Решение в горсовете наработали совместно с полицией с учетом безопасности дорожного движения и пешеходов.

"Такой подход позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, не оставляя город в темноте", - отметил Москаленко.

Параллельно во Львове полностью выключили декоративное и имиджевое освещение, в частности фасадные подсветки коммунальных объектов, храмов и других зданий.

Призыв к бизнесу

В департаменте экономического развития Львовского городского совета отметили, что страна работает в условиях постоянной нагрузки на энергосистему из-за повреждения инфраструктуры и недостатка электроэнергии.

В связи с этим бизнес призывают помочь уменьшить нагрузку на сеть, чтобы избежать полного обесточивания. В частности, рекомендуют:

в комендантский час выключать световую рекламу и подсветку вывесок;

в пиковые часы после 17:00 приглушать освещение, оставляя только необходимый минимум;

уменьшить использование подсвеченных вывесок или по возможности полностью их выключать.

Эти рекомендации не касаются больниц, экстренных служб, правоохранительных органов, а также объектов, которые работают от генераторов или аккумуляторов.

В департаменте также обратились к рекламораспространителям и крупным сетевым компаниям с просьбой максимально экономно использовать электроэнергию в световой рекламе и вывесках.

Решение об ограничении освещения приняли на городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом решений совета обороны Львовской области и действующих актов военного положения.