Зеленський сказав, де Україна хоче бачити іноземний контингент

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Союзники України у майбутньому повинні розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, найкраще – на першій лінії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Читайте також: Перший крок до західної присутності: Україна, Франція і Британія підписали декларацію

"Франція і Британія можуть виділити по бригаді. В нашому розумінні це до 5 тисяч чоловік. Також є сигнали від інших деяких держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити (іноземний – ред.) )контингент", - зазначив Зеленський.

За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.

"Краще тоді щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, з сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно," – додав глава держави.

Розміщення військ союзників в Україні

Розмови про розміщення військового контингенту союзників на території України тривають вже кілька років.

Відомо, що лідери Європи разом із представниками США працюють над угодою про гарантії безпеки, яка б передбачала можливу присутність військ країн-членів НАТО в Україні, щоб гарантувати виконання майбутньої мирної домовленості.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки саме подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі.

За його планами, у сили підтримки входитимуть британські, французькі та турецькі війська. Їх основна мета – навчання українських військових та гарантування безпеки.

