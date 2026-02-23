Зеленський сказав, де Україна хоче бачити іноземний контингент

"Франція і Британія можуть виділити по бригаді. В нашому розумінні це до 5 тисяч чоловік. Також є сигнали від інших деяких держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити (іноземний – ред.) )контингент", - зазначив Зеленський.

За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.

"Краще тоді щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, з сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно," – додав глава держави.