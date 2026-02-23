Зеленский сказал, где Украина хочет видеть иностранный контингент

"Франция и Британия могут выделить по бригаде. В нашем понимании это до 5 тысяч человек. Также есть сигналы от других некоторых государств, которые будут готовы усилить Украину своим контингентом. Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть (иностранный - ред.) )контингент", - отметил Зеленский.

По его словам, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила бы свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно.

"Лучше тогда чтобы Польша предоставляла свою логистику для самолетов, для ПВО, из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели. Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Но украинцы хотели бы, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично", - добавил глава государства.