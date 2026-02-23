ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский сказал, где Украина хочет видеть иностранный контингент

Понедельник 23 февраля 2026 10:34
UA EN RU
Зеленский сказал, где Украина хочет видеть иностранный контингент Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Союзники Украины в будущем должны разместить свои контингенты ближе к боевым действиям, лучше всего - на первой линии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Читайте также: Первый шаг к западному присутствию: Украина, Франция и Британия подписали декларацию

"Франция и Британия могут выделить по бригаде. В нашем понимании это до 5 тысяч человек. Также есть сигналы от других некоторых государств, которые будут готовы усилить Украину своим контингентом. Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть (иностранный - ред.) )контингент", - отметил Зеленский.

По его словам, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила бы свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно.

"Лучше тогда чтобы Польша предоставляла свою логистику для самолетов, для ПВО, из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели. Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Но украинцы хотели бы, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично", - добавил глава государства.

Размещение войск союзников в Украине

Разговоры о размещении военного контингента союзников на территории Украины продолжаются уже несколько лет.

Известно, что лидеры Европы вместе с представителями США работают над соглашением о гарантиях безопасности, которое бы предусматривало возможное присутствие войск стран-членов НАТО в Украине, чтобы гарантировать выполнение будущей мирной договоренности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки именно подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.

По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель - обучение украинских военных и обеспечение безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Вторжение России в Украину
Новости
Вместо мобилизации - контракты: Зеленский назвал условие для изменений в армии
Вместо мобилизации - контракты: Зеленский назвал условие для изменений в армии
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти