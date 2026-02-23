Зеленский сказал, где Украина хочет видеть иностранный контингент
Союзники Украины в будущем должны разместить свои контингенты ближе к боевым действиям, лучше всего - на первой линии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Читайте также: Первый шаг к западному присутствию: Украина, Франция и Британия подписали декларацию
"Франция и Британия могут выделить по бригаде. В нашем понимании это до 5 тысяч человек. Также есть сигналы от других некоторых государств, которые будут готовы усилить Украину своим контингентом. Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть (иностранный - ред.) )контингент", - отметил Зеленский.
По его словам, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила бы свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно.
"Лучше тогда чтобы Польша предоставляла свою логистику для самолетов, для ПВО, из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели. Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Но украинцы хотели бы, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично", - добавил глава государства.
Размещение войск союзников в Украине
Разговоры о размещении военного контингента союзников на территории Украины продолжаются уже несколько лет.
Известно, что лидеры Европы вместе с представителями США работают над соглашением о гарантиях безопасности, которое бы предусматривало возможное присутствие войск стран-членов НАТО в Украине, чтобы гарантировать выполнение будущей мирной договоренности.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки именно подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.
По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель - обучение украинских военных и обеспечение безопасности.