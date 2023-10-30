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У Львові затримали росіянку, яка хотіла одружитись з українцем, щоб її не вигнали з країни

Понеділок 30 жовтня 2023 23:44
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У Львові затримали росіянку, яка хотіла одружитись з українцем, щоб її не вигнали з країни Ілюстративне фото: росіянка хотіла одружитись з українцем, щоб її не вигнали з країни (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Громадянка Росії, яка нелегально потрапила в країну, планувала одружитись з українцем для того, щоб її не депортували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу Львівської області.

Як розповіли у відомстві, спочатку росіянка проігнорувала факт того, що її посвідка на законне перебування в Україні добігла кінця. Потім вона вирішила організувати фіктивне одруження в Одесі задля того, щоб лишитись в Україні.

Працівники міграційної служби затримали її у Львові. Її помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, з метою забезпечення виконання рішення про примусове видворення за межі території України.

У жовтні жінку примусово видворили за межі території України і заборонили повертатися на 8 років.

ДРГ на кордоні

12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

До цього, 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Крім цього, ЗСУ мінують кордони на півночі України, готуючись до можливого наступу з Білоруссю.

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