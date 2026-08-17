Судам посилять захист від атак РФ: що готують ВМС України

ВМС ЗСУ посилюють заходи для захисту цивільного судноплавства та узбережжя від російських атак. Окрема увага приділяється безпеці зернового коридору, підготовці екіпажів та розвитку підрозділів БПЛА-перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію командувача ВМС віце-адмірала Олексія Неїжпапи в мережі Facebook.

Захист судноплавства залишається пріоритетом

Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неіжпапа підбив підсумки роботи корабельно-катерного складу за перше півріччя 2026 року.

За його словами, українські ВМС мають зробити все можливе для підвищення безпеки цивільного судноплавства, зокрема, у рамках функціонування зернового коридору.

Неіжпапа наголосив, що головним пріоритетом ВМС залишається захист цивільного судноплавства та узбережжя України від російських атак.

За перше півріччя кораблі та катери пройшли близько 350 тисяч морських миль та здійснили понад 7 тисяч виходів у море.

Також було розгорнуто додаткові підрозділи БПЛА-перехоплювачів, а робота над посиленням цього напряму продовжується.

"Все зводиться до одного – збереження життя. Це наша головна мета, яка завжди стоятиме на першому місці", – наголосив командувач.

ВМС посилюють підготовку екіпажів

Неіжпапа наголосив на важливості передачі бойового досвіду та якісної підготовки військовослужбовців.

"На жаль, досвід часто набувається кров'ю. І його передача також є пріоритетом. Якісна підготовка підрозділів – запорука збереження життя та успішного виконання завдань", – зазначив віце-адмірал.

За останні півроку матеріально-технічну базу ВМС суттєво посилили. У підрозділах з'явилися сучасні тренажери, симулятори та імітатори дронів, які дозволяють готувати екіпажі в умовах максимально наближених до реальних.