Во Львове задержали агента Кремля, который хотел поджечь оборонный завод
Во Львове контрразведка СБУ задержала агента РФ, пытавшегося взорвать цех оборонного предприятия, замаскировав диверсию под аварию на производстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .
Злоумышленник готовил поджог, который должен выглядеть как обычное короткое замыкание производственного оборудования во время рабочего процесса.
По замыслу фигуранта, дальнейшее возгорание должно было вызвать взрывы - их планировали выдать за техническую аварию на производстве.
Киберспециалисты СБУ обнаружили подготовку и задержали агента сразу после попытки поджечь один из цехов.
Задачу врага выполнял завербованный местный житель. Куратор из РФ контролировал его не напрямую, а через находящегося за рубежом брата и сотрудничающего со страной-агрессором.
Фото: подозреваемый готовит диверсию (https://t.me/SBUkr/18005)
По указанию куратора агент устроился на предприятие ОПК разнорабочим.
Далее через брата он получил от представителя российских спецслужб пошаговую инструкцию – как организовать поджог и уничтожить секции с производственными мощностями.
Что нашли во время обыска
В ходе обысков на месте происшествия обнаружили доказательства подготовки диверсии, а также личные вещи задержанного.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Агент находится под стражей, дела уже направили в суд. Его брату, скрывающемуся за границей, объявили подозрение заочно.
Обоим мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Попытки диверсий РФ в Украине
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области контрразведка СБУ задержала еще одного агента РФ - мужчина приводил тяжелые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 на позиции защитников Краматорска и Дружковки.
В вербовку он попал, ища "легкие заработки" в тематических телеграмм-каналах, а собранные координаты передавал кураторам из России через мессенджер.
Также мы писали, что в Хмельницком СБУ задержала готовившего теракт агента ФСБ.
Мужчину разоблачили "на горячем", когда он готовился взорвать самодельную бомбу в месте скопления военных.
Чтобы увеличить количество жертв, злоумышленник планировал вызвать полицию на "локацию" фейковым звонком на 102 человека.