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Во Львове задержали агента Кремля, который хотел поджечь оборонный завод

13:23 03.07.2026 Пт
2 мин
Что нашли у подозреваемого во время обысков?
aimg Елена Чупровская
Во Львове задержали агента Кремля, который хотел поджечь оборонный завод Фото: Диверсант хотел сжечь цех оборонного завода во Львове (facebook.com_SecurSerUkraine)
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Во Львове контрразведка СБУ задержала агента РФ, пытавшегося взорвать цех оборонного предприятия, замаскировав диверсию под аварию на производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Злоумышленник готовил поджог, который должен выглядеть как обычное короткое замыкание производственного оборудования во время рабочего процесса.

По замыслу фигуранта, дальнейшее возгорание должно было вызвать взрывы - их планировали выдать за техническую аварию на производстве.

Киберспециалисты СБУ обнаружили подготовку и задержали агента сразу после попытки поджечь один из цехов.

Задачу врага выполнял завербованный местный житель. Куратор из РФ контролировал его не напрямую, а через находящегося за рубежом брата и сотрудничающего со страной-агрессором.

Во Львове задержали агента Кремля, который хотел поджечь оборонный заводФото: подозреваемый готовит диверсию (https://t.me/SBUkr/18005)

По указанию куратора агент устроился на предприятие ОПК разнорабочим.

Далее через брата он получил от представителя российских спецслужб пошаговую инструкцию – как организовать поджог и уничтожить секции с производственными мощностями.

Что нашли во время обыска

В ходе обысков на месте происшествия обнаружили доказательства подготовки диверсии, а также личные вещи задержанного.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Агент находится под стражей, дела уже направили в суд. Его брату, скрывающемуся за границей, объявили подозрение заочно.

Обоим мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Попытки диверсий РФ в Украине

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области контрразведка СБУ задержала еще одного агента РФ - мужчина приводил тяжелые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 на позиции защитников Краматорска и Дружковки.

В вербовку он попал, ища "легкие заработки" в тематических телеграмм-каналах, а собранные координаты передавал кураторам из России через мессенджер.

Также мы писали, что в Хмельницком СБУ задержала готовившего теракт агента ФСБ.

Мужчину разоблачили "на горячем", когда он готовился взорвать самодельную бомбу в месте скопления военных.

Чтобы увеличить количество жертв, злоумышленник планировал вызвать полицию на "локацию" фейковым звонком на 102 человека.

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