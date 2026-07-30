У Львові вже понад 25 постраждалих унаслідок нічної атаки

Унаслідок атаки по Львову поранено щонайменше 26 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового та голову ЛОВА Максима Козицького.
"Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих," - сказав він.
Міський голова додав, що мешканці допомагають розбирати завали, де можуть перебувати їхні сусіди чи знайомі.
Під завалами можуть бути люди.
Загалом пошкоджено близько 20 будинків, серед них є школи та дитячі садки.
Козицький додав, що кількість постраждалих унаслідок удару збільшилась до 26, з них 15 - в лікарні. Серед постраждалих є діти, одна з них у лікарні.
Нагадаємо, цієї ночі Росія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали у багатьох областях, в тому числі на заході України.
Вибухи чули в Києві, Вінниці, Рівному та інших містах. А в передмісті Кривого Рогу від ворожої ракети загинула сім'я з трьома дітьми.