Во Львове уже более 25 пострадавших в результате ночной атаки

"Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. По состоянию на данный момент известно о около 20 пострадавших," - сказал он.

Мэр добавил, что жители помогают разбирать завалы, где могут находиться их соседи или знакомые.

Под завалами могут находиться люди.

В общей сложности повреждено около 20 домов, среди них есть школы и детские сады.

Козицкий добавил, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до 26, из них 15 - в больнице. Среди пострадавших есть дети, один ребенок в больнице.