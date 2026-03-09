У Львові та Миколаєві почали "прикручувати" опалення в будинках: у чому причина

У Львові та Миколаєві змінився "формат" подачі опалення до помешкань містян. Із низькою температурою - вдень та більшою - ввечері.
Докладніше про ситуацію з опаленням у Львові та Миколаєві, а також як можна регулювати подачу тепла до будинку самостійно, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з наданою ЛМКП "Львівтеплоенерго" інформацією, оприлюдненою прес-службою Львівської міської ради (ЛМР):
Причина запровадження таких змін - тепла погода, яка вдень (за прогнозами) сягатиме +15 градусів за Цельсієм.
"Зараз вдень на дворі досить тепло, тому теплоносій до помешкань подаємо низької температури, а на вечір температуру теплоносія будемо збільшувати", - пояснили у львівському міському комунальному підприємстві.
У теплоенерго нагадали водночас, що мешканці можуть:
"Зранку можна закрити засувку і не брати тепла, і ввечері засувку відкрити, щоб будинок не охолонув, бо ночі ще прохолодні", - пояснили у "Львівтеплоенерго".
Уточнюється, що мешканці самі можуть регулювати подачу тепла шляхом відкриття та закриття подачі теплоносія на будинковому вводі:
При цьому часткове перекриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.
"Більше 96% усіх наших споживачів житлового фонду мають загальнобудинкові лічильники. Тож вони самі можуть регулювати подачу тепла в будинок: встановлювати комфортну для них температуру та економити кошти і не залежати від теплопостачальної організації", - підсумували у ЛМКП "Львівтеплоенерго".
В ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" місцевим мешканцям повідомили, що оскільки найближчі дні будуть теплими, подача тепла також зміниться.
"Вдень будемо призупиняти постачання тепла, а вночі - відновлювати. Все для вашого комфорту, адже ночі поки холодні", - пояснили громадянам.
Наголошується водночас що це - ще не кінець опалювального сезону.
Його завершать тоді, "коли впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів".
"Все згідно з офіційним прогнозом погоди і нормами законодавства", - підсумували у "Миколаївоблтеплоенерго".
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону.
Він додав, що спеціалісти опрацьовують варіанти відновлення пошкодженої інфраструктури та створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.
Читайте також, що буде з тарифами на "комуналку" під час війни - якої згоди дійшли Україна та МВФ.