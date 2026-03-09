У Львові та Миколаєві почали "прикручувати" опалення в будинках: у чому причина

Чому опалення у Львові почали "прикручувати"

Згідно з наданою ЛМКП "Львівтеплоенерго" інформацією, оприлюдненою прес-службою Львівської міської ради (ЛМР):

вдень теплопостачання до помешкань львів'ян буде подаватися з нижчими параметрами;

на вечір - температуру теплоносія будуть піднімати.

Причина запровадження таких змін - тепла погода, яка вдень (за прогнозами) сягатиме +15 градусів за Цельсієм.

"Зараз вдень на дворі досить тепло, тому теплоносій до помешкань подаємо низької температури, а на вечір температуру теплоносія будемо збільшувати", - пояснили у львівському міському комунальному підприємстві.

Як регулювати подачу тепла до будинку самостійно

У теплоенерго нагадали водночас, що мешканці можуть:

самостійно регулювати подачу тепла безпосередньо до свого будинку;

мати при цьому комфортну для себе температуру;

економити кошти на опаленні.

"Зранку можна закрити засувку і не брати тепла, і ввечері засувку відкрити, щоб будинок не охолонув, бо ночі ще прохолодні", - пояснили у "Львівтеплоенерго".

Уточнюється, що мешканці самі можуть регулювати подачу тепла шляхом відкриття та закриття подачі теплоносія на будинковому вводі:

при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +8°С - повністю перекривається подача теплоносія на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку);

на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку); при зниженні температури зовнішнього повітря нище +6… +8°С - подача теплоносія відновлюється.

При цьому часткове перекриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.

"Більше 96% усіх наших споживачів житлового фонду мають загальнобудинкові лічильники. Тож вони самі можуть регулювати подачу тепла в будинок: встановлювати комфортну для них температуру та економити кошти і не залежати від теплопостачальної організації", - підсумували у ЛМКП "Львівтеплоенерго".

Яка ситуація з опаленням будинків у Миколаєві

В ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" місцевим мешканцям повідомили, що оскільки найближчі дні будуть теплими, подача тепла також зміниться.

"Вдень будемо призупиняти постачання тепла, а вночі - відновлювати. Все для вашого комфорту, адже ночі поки холодні", - пояснили громадянам.

Наголошується водночас що це - ще не кінець опалювального сезону.

Публікація ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (скриншот: facebook.com/nikoblteplo.com.ua)

Його завершать тоді, "коли впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів".

"Все згідно з офіційним прогнозом погоди і нормами законодавства", - підсумували у "Миколаївоблтеплоенерго".