Во Львове и Николаеве начали "прикручивать" отопление в домах: в чем причина

Во Львове и Николаеве изменился "формат" подачи отопления в помещения горожан. С низкой температурой - днем и большей - вечером.
Подробнее о ситуации с отоплением во Львове и Николаеве, а также как можно регулировать подачу тепла в дом самостоятельно, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно предоставленной ЛГКП "Львовтеплоэнерго" информации, обнародованной пресс-службой Львовского городского совета (ЛГС):
Причина введения таких изменений - теплая погода, которая днем (по прогнозам) будет достигать +15 градусов по Цельсию.
"Сейчас днем на улице достаточно тепло, поэтому теплоноситель в помещения подаем низкой температуры, а на вечер температуру теплоносителя будем увеличивать", - объяснили во львовском городском коммунальном предприятии.
В теплоэнерго напомнили вместе с тем, что жители могут:
"Утром можно закрыть задвижку и не брать тепла, и вечером задвижку открыть, чтобы дом не остыл, потому что ночи еще прохладные", - объяснили в "Львовтеплоэнерго".
Уточняется, что жители сами могут регулировать подачу тепла путем открытия и закрытия подачи теплоносителя на домовом вводе:
При этом частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается.
"Более 96% всех наших потребителей жилого фонда имеют общедомовые счетчики. Поэтому они сами могут регулировать подачу тепла в дом: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства и не зависеть от теплоснабжающей организации", - подытожили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".
В ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" местным жителям сообщили, что поскольку ближайшие дни будут теплыми, подача тепла также изменится.
"Днем будем приостанавливать поставки тепла, а ночью - восстанавливать. Все для вашего комфорта, ведь ночи пока холодные", - объяснили гражданам.
Отмечается в то же время что это - еще не конец отопительного сезона.
Его завершат тогда, "когда в течение трех дней среднесуточная температура будет превышать +8 градусов".
"Все согласно официальному прогнозу погоды и нормам законодательства", - подытожили в "Николаевоблтеплоэнерго".
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальные службы столицы уже готовятся к следующему отопительному сезону.
Он добавил, что специалисты прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктуры и создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.
