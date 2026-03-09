ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Во Львове и Николаеве начали "прикручивать" отопление в домах: в чем причина

13:54 09.03.2026 Пн
3 мин
Температура в квартирах местных жителей может измениться
aimg Ирина Костенко
Во Львове и Николаеве начали "прикручивать" отопление в домах: в чем причина Отопительный сезон еще не закончился (фото иллюстративное: Getty Images)

Во Львове и Николаеве изменился "формат" подачи отопления в помещения горожан. С низкой температурой - днем и большей - вечером.

Подробнее о ситуации с отоплением во Львове и Николаеве, а также как можно регулировать подачу тепла в дом самостоятельно, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Не по календарю: когда украинцам отключат отопление этой весной

Почему отопление во Львове начали "прикручивать"

Согласно предоставленной ЛГКП "Львовтеплоэнерго" информации, обнародованной пресс-службой Львовского городского совета (ЛГС):

  • днем теплоснабжение в помещения львовян будет подаваться с более низкими параметрами;
  • на вечер - температуру теплоносителя будут поднимать.

Причина введения таких изменений - теплая погода, которая днем (по прогнозам) будет достигать +15 градусов по Цельсию.

"Сейчас днем на улице достаточно тепло, поэтому теплоноситель в помещения подаем низкой температуры, а на вечер температуру теплоносителя будем увеличивать", - объяснили во львовском городском коммунальном предприятии.

Как регулировать подачу тепла в дом самостоятельно

В теплоэнерго напомнили вместе с тем, что жители могут:

  • самостоятельно регулировать подачу тепла непосредственно в свой дом;
  • иметь при этом комфортную для себя температуру;
  • экономить средства на отоплении.

"Утром можно закрыть задвижку и не брать тепла, и вечером задвижку открыть, чтобы дом не остыл, потому что ночи еще прохладные", - объяснили в "Львовтеплоэнерго".

Уточняется, что жители сами могут регулировать подачу тепла путем открытия и закрытия подачи теплоносителя на домовом вводе:

  • при повышении температуры наружного воздуха выше +6... +8°С - полностью перекрывается подача теплоносителя на дом (перекрывается тепловой счетчик или запорно-регулирующая арматура на подающем трубопроводе узла управления системой центрального отопления дома);
  • при снижении температуры наружного воздуха ниже +6... +8°С - подача теплоносителя восстанавливается.

При этом частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается.

"Более 96% всех наших потребителей жилого фонда имеют общедомовые счетчики. Поэтому они сами могут регулировать подачу тепла в дом: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства и не зависеть от теплоснабжающей организации", - подытожили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".

Какова ситуация с отоплением домов в Николаеве

В ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" местным жителям сообщили, что поскольку ближайшие дни будут теплыми, подача тепла также изменится.

"Днем будем приостанавливать поставки тепла, а ночью - восстанавливать. Все для вашего комфорта, ведь ночи пока холодные", - объяснили гражданам.

Отмечается в то же время что это - еще не конец отопительного сезона.

Во Львове и Николаеве начали &quot;прикручивать&quot; отопление в домах: в чем причинаПубликация ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" (скриншот: facebook.com/nikoblteplo.com.ua)

Его завершат тогда, "когда в течение трех дней среднесуточная температура будет превышать +8 градусов".

"Все согласно официальному прогнозу погоды и нормам законодательства", - подытожили в "Николаевоблтеплоэнерго".

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальные службы столицы уже готовятся к следующему отопительному сезону.

Он добавил, что специалисты прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктуры и создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.

Читайте также, что будет с тарифами на "коммуналку" во время войны - к какому согласию пришли Украина и МВФ

