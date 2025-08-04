У Львові спалахнула масштабна пожежа в готелі "Власта" (відео)

Сьогодні, 4 серпня, у Львові сталася пожежа в готелі "Власта". Люди з восьмого виходять на балкони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Варта-1" .

Займання виникло попередньо на 9 поверсі будівлі. До місця події було направлено рятувальників за підвищеним номером виклику.

Як повідомив РБК-Україна речник ДСНС Віталій Туровцев, о 12:23 надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Клепарівська,30.

Через гасіння пожежі можуть утворитися затори на прилеглих дорогах. Водіїв закликають оминати цю ділянку.

Місцеві ЗМІ пишуть що, багато гостей восьмого поверху вийшли на балкони, очікуючи допомоги.

Як повідомляють, займання виникло близько 12:30, і вогонь швидко поширюється на сусідні кімнати.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Займання сталося близько 01:34 на другому поверсі готелю "Токіо Стар". У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар".

Крім того, в Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар".