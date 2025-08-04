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Во Львове вспыхнул масштабный пожар в гостинице "Власта" (видео)

Понедельник 04 августа 2025 13:09
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Во Львове вспыхнул масштабный пожар в гостинице "Власта" (видео) Фото: Во Львове вспыхнул масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Сегодня, 4 августа, во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". Люди с восьмого выходят на балконы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Варта-1".

Как сообщают, возгорание возникло около 12:30, и огонь быстро распространяется на соседние комнаты.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, продолжается эвакуация людей с верхних этажей.

Местные СМИ пишут что, многие гости восьмого этажа вышли на балконы, ожидая помощи.

Из-за тушения пожара могут образоваться пробки на близлежащих дорогах. Водителей призывают обходить этот участок.

Обстоятельства возгорания сейчас устанавливаются.

Фото: Во Львове вспыхнул масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)

Как сообщил РБК-Украина спикер ГСЧС Виталий Туровцев, в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаривская,30.

Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному номеру вызова.

Спасателями эвакуировали 15 человек. Сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одном из отелей Одессы произошел пожар. Возгорание произошло около 01:34 на втором этаже отеля "Токио Стар". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечали, что жертвами пожара стали по меньшей мере 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания отеля "Токио Стар".

Кроме того, в Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в результате пожара в гостинице "Токио Стар".

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