Во Львове вспыхнул масштабный пожар в гостинице "Власта" (видео)
Сегодня, 4 августа, во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". Люди с восьмого выходят на балконы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Варта-1".
Как сообщают, возгорание возникло около 12:30, и огонь быстро распространяется на соседние комнаты.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, продолжается эвакуация людей с верхних этажей.
Местные СМИ пишут что, многие гости восьмого этажа вышли на балконы, ожидая помощи.
Из-за тушения пожара могут образоваться пробки на близлежащих дорогах. Водителей призывают обходить этот участок.
Обстоятельства возгорания сейчас устанавливаются.
Как сообщил РБК-Украина спикер ГСЧС Виталий Туровцев, в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаривская,30.
Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному номеру вызова.
Спасателями эвакуировали 15 человек. Сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.
Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одном из отелей Одессы произошел пожар. Возгорание произошло около 01:34 на втором этаже отеля "Токио Стар". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечали, что жертвами пожара стали по меньшей мере 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.
Ранее РБК-Украина сообщало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания отеля "Токио Стар".
Кроме того, в Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в результате пожара в гостинице "Токио Стар".