У Львові російський дрон зруйнував під’їзд житлового будинку

Масована атака на Україну 12 липня

В ніч на 12 липня Росія здійснила масований обстріл України, випустивши велику кількість ударних дронів "Шахед" і ракети. Ворожа атака переважно торкнулась західних областей країни.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

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