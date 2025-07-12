Во Львове российский дрон разрушил подъезд жилого дома

Сегодня утром, 12 июля, на улице Митрополита Андрея во Львове российский беспилотник-камикадзе попал в двухэтажный жилой дом.

В результате атаки нижний подъезд дома получил значительные повреждения - с выбитыми окнами, разрушенными стенами и обломками конструкций.

В доме произошла утечка газа и воды, хотя к счастью пожара удалось избежать.

Сейчас на месте происшествия работают не менее 20 спасателей, бригады газовиков и аварийной водоканало-ремонтной службы. Все жители дома эвакуированы в безопасное место, погибших или травмированных нет.

По словам представителей Львовской ОГА, разрушение подъезда затрудняет доступ спасателей, однако специалисты уже приступили к стабилизации конструкции и ремонту газо- и водоснабжения.

А вот в Железнодорожном районе в результате атаки загорелась кровля крыши нежилого помещения на площади 200 м кв.