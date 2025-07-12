Во Львове российский дрон разрушил подъезд жилого дома

Львов в ночь на 12 июля подвергся массированной атаке дронами. Зафиксированы пожары и разрушения.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на городского голову Львова Андрея Садового и председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.
Сегодня утром, 12 июля, на улице Митрополита Андрея во Львове российский беспилотник-камикадзе попал в двухэтажный жилой дом.
В результате атаки нижний подъезд дома получил значительные повреждения - с выбитыми окнами, разрушенными стенами и обломками конструкций.
В доме произошла утечка газа и воды, хотя к счастью пожара удалось избежать.
Сейчас на месте происшествия работают не менее 20 спасателей, бригады газовиков и аварийной водоканало-ремонтной службы. Все жители дома эвакуированы в безопасное место, погибших или травмированных нет.
По словам представителей Львовской ОГА, разрушение подъезда затрудняет доступ спасателей, однако специалисты уже приступили к стабилизации конструкции и ремонту газо- и водоснабжения.
А вот в Железнодорожном районе в результате атаки загорелась кровля крыши нежилого помещения на площади 200 м кв.
В ночь на 12 июля Россия осуществила массированный обстрел Украины, выпустив большое количество ударных дронов "Шахед" и ракеты. Вражеская атака преимущественно коснулась западных областей страны.
Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.
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