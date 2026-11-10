У Львові пройшов Чемпіонат України з карате, присвячений пам’яті воїнів ГУР (фото, відео)

Що відомо про ці змагання й чим вони важливі

Чемпіонат України з карате у Львові відбувся у період з 6 по 8 листопада 2026 року.

Його було присвячено пам'яті полеглих на війні воїнів ГУР (розвідників):

Андрія Хорошка;

Ростислава Пархоменка;

Сергія Рябоконя.

Чемпіонат України з карате присвятили пам'яті полеглих розвідників (фото: прес-служба ГУР)

В цілому захід зібрав понад 500 учасників (і титулованих спортсменів, і молодих каратистів), які боролися:

за національну першість;

за право представляти Україну на міжнародних змаганнях.

Чемпіонат України з карате зібрав понад 500 учасників (фото: прес-служба ГУР)

Організувала Чемпіонат Українська федерація карате.

ГУР підтримало проведення змагань, адже таке партнерство має міцне підґрунтя - багато представників карате-спільноти (спортсменів і тренерів) захищають державу в лавах Сил оборони України.

"Дуже важливо, що змагання за першість України з карате присвячені пам'яті воїнів, які виборювали майбутнє для нашого народу. Важливо, що їхні імена звучать. Їхні історії - знають. Їхній подвиг - пам'ятають і шанують", - наголосила представниця воєнної розвідки.

Вона додала, що для ГУР - "за честь підтримувати заходи, які виховують сильне й патріотичне покоління українців".

Чемпіонат у Львові організувала за підтримки ГУР Українська федерація карате (фото: прес-служба ГУР)

"Дякуємо спортсменам, організаторам і партнерам! Пам’ятаємо Андрія, Ростислава та Сергія - воїнів ГУР. Честь! Слава Україні", - підсумували у прес-службі Головного управління розвідки.