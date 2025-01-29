У ГУР розповіли про досвід страткомунікацій під час війни
Команда управління стратегічних комунікацій Головного управління розвідки Міністерства оборони України поділилась власним досвідом роботи. З нагоди другої річниці заснування підрозділу було презентовано тематичний фільм "Війна за розум".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУР МО.
Стратегічні комунікації ГУР і презентація фільму
До заходу з нагоди другої річниці заснування підрозділу ГУР МО долучились:
- представники Сил безпеки та оборони України;
- представники державних органів;
- експерти у сфері військової справи;
- медійники;
- волонтери.
Начальник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов визначив стратегічні комунікації як "вміння керувати інформацією, щоб правильно інтерпретувати минуле, формувати реальність і впливати на майбутнє".
Буданов про стратегічні комунікації (фото: gur.gov.ua)
Саме з цих слів і розпочинається презентований на заході тематичний фільм про діяльність страткому ГУР під назвою "Війна за розум".
Презентація фільму "Війна за розум" (фото: gur.gov.ua)
Серед спікерів фільму:
- очільник воєнної розвідки Кирило Буданов;
- представники ГУР МО України Вадим Скібіцький, Андрій Юсов та Андрій Черняк;
- керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Вони описали ключові виклики та загрози для інформаційної безпеки держави, з якими довелось стикнутись під час війни, а також навели приклади успішних дій на випередження та відсічі російському агресору.
Юсов зауважив, що стратегічні комунікації - не додаткові дії, а обов'язкова частина планування та здійснення військових операцій і всіх видів діяльності.
"Це також процес, який знаходиться в основі забезпечення державної безпеки України... Українці платять страшну ціну за власну свободу. І все, що ми можемо зробити, щоби полегшити цю ціну, щоби світ дізнався про цю ціну, - ми можемо і повинні робити", - наголосив він.
До заходу долучились представники ГУР (фото: gur.gov.ua)
Тим часом Скібіцький нагадав, що ГУР працює з усіма, хто працює на перемогу.
"Це - наші масмедіа усіх видів, починаючи від інтернету і закінчуючи друкованими виданнями. Це - залучення провідних фахівців, так званих think tank’ів, громадських та інших організацій, які реально мають досвід і можливості для вироблення продукту, спрямованого на перемогу", - розповів він.
Насамкінець всі присутні учасники та гості зібрання привітали команду страткому ГУР МО України з нагоди річниці.
Нагадаємо, раніше ГУР показало знищення транспорту та фортифікацій ворога на фронті.
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