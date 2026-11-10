Во Львове прошел Чемпионат Украины по карате, посвященный памяти воинов ГУР (фото, видео)

Что известно об этих соревнованиях и чем они важны

Чемпионат Украины по карате во Львове прошел в период с 6 по 8 ноября 2026 года.

Он был посвящен памяти павших на войне воинов ГУР (разведчиков):

Андрея Хорошко;

Ростислава Пархоменко;

Сергея Рябоконя.

Чемпионат Украины по карате посвятили памяти павших разведчиков (фото: пресс-служба ГУР)

В целом мероприятие собрало более 500 участников (и титулованных спортсменов, и молодых каратистов), которые боролись:

за национальное первенство;

за право представлять Украину на международных соревнованиях.

Чемпионат Украины по карате собрал более 500 участников (фото: пресс-служба ГУР)

Организовала Чемпионат Украинская федерация карате.

ГУР поддержало проведение соревнований, ведь такое партнерство имеет прочную основу - многие представители карате-сообщества (спортсменов и тренеров) защищают государство в рядах Сил обороны Украины.

"Очень важно, что соревнования за первенство Украины по карате посвящены памяти воинов, которые боролись за будущее для нашего народа. Важно, что их имена звучат. Их истории - знают. Их подвиг - помнят и уважают", - подчеркнула представительница военной разведки.

Она добавила, что для ГУР - "честь поддерживать мероприятия, которые воспитывают сильное и патриотичное поколение украинцев".

Чемпионат во Львове организовала при поддержке ГУР Украинская федерация карате (фото: пресс-служба ГУР)

"Спасибо спортсменам, организаторам и партнерам! Помним Андрея, Ростислава и Сергея - воинов ГУР. Честь! Слава Украине", - подытожили в пресс-службе Главного управления разведки.