Технології та люди: як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata"
Один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР МО України "Ferrata" - поєднання сучасних технологій та спецпризначенців на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Головне:
- Стратегія підрозділу: спецпідрозділ ГУР "Ferrata" поєднує новітні технології та роботу спецпризначенців на полі бою.
- Принцип роботи: технології та штучний інтелект доповнюють людський фактор, адже територію неможливо вважати звільненою без присутності людини.
- Технологічні інновації: українські розвідники активно тестують нові системи для безекіпажних платформ та вдосконалюють тактику боротьби на морі, де класичні "камікадзе" вже втрачають актуальність.
- Бойовий шлях лідера: командир "Чорноморського легіону" із позивним "Дев'ятий" пройшов шлях від оборони Києва до створення високотехнологічного підрозділу ГУР.
Як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata"
В ексклюзивному інтерв'ю Дженні Клочко командир морського відділення "Чорноморський легіон" спецпідрозділу ГУР "Ferrata" із позивним "Дев'ятий" розповів, що один із принципів роботи підрозділу активних дій - це поєднання:
- сучасних технологій (зокрема штучного інтелекту);
- спецпризначенців на полі бою.
"Наше завдання зараз - знищувати ворога", - наголосив розвідник.
Він нагадав також "найголовніше правило, про яке забувають молоді футуристи, які виробляють дрони" - "місце, куди не ступила нога людини, не є звільненим".
"Тож ми - прихильники синхронізації роботизованої техніки, технологій, інших пристроїв, які можна використовувати в рамках бойових операцій, штучного інтелекту, а також безпосередньо людської участі - спецназу з досвідом і навичками", - пояснив "Дев'ятий".
Командир відділення "Чорноморський легіон" із позивним "Дев'ятий" (кадр із відео: youtube.com/@JennyKlochkoPodcast1803)
Він розповів також про тестування нової системи для безекіпажних платформ (яка дозволить воювати з агресором ще ефективніше).
"Я чітко розумію, що на цей час ми всі вже є легендами цієї війни. "Група 13", "Чорноморський легіон", "Спецпідрозділ Тимура", "Артан", "Шаманбат", інші підрозділи ГУР - безліч хлопців, які вже є легендами", - зауважив захисник України.
Він додав, що держава-агресор також розбудовує проєкти безекіпажних морських комплексів.
Тому Україні важливо:
- постійно вдосконалюватися;
- підвищувати рівень технологічних засобів і тактик їхнього застосування.
Під час інтерв'ю командир морського відділення "Чорноморський легіон" розповів також більше про сучасну війну на морі.
Зокрема про те, чому технологія "камікадзе" вже застаріла.
Крім того, в межах розмови йшлося про бойовий шлях "Дев'ятого":
- від оборони Києва;
- до створення технологічного підрозділу ГУР, який оперує складними системами.
Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли про досвід страткомунікацій під час війни.
Тим часом легендарні розвідники з підрозділу "Артан" стали героями фільму.
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