Технології та люди: як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata"

Один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР МО України "Ferrata" - поєднання сучасних технологій та спецпризначенців на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Головне: Стратегія підрозділу : спецпідрозділ ГУР "Ferrata" поєднує новітні технології та роботу спецпризначенців на полі бою.

: спецпідрозділ ГУР "Ferrata" поєднує новітні технології та роботу спецпризначенців на полі бою. Принцип роботи : технології та штучний інтелект доповнюють людський фактор, адже територію неможливо вважати звільненою без присутності людини.

: технології та штучний інтелект доповнюють людський фактор, адже територію неможливо вважати звільненою без присутності людини. Технологічні інновації : українські розвідники активно тестують нові системи для безекіпажних платформ та вдосконалюють тактику боротьби на морі, де класичні "камікадзе" вже втрачають актуальність.

: українські розвідники активно тестують нові системи для безекіпажних платформ та вдосконалюють тактику боротьби на морі, де класичні "камікадзе" вже втрачають актуальність. Бойовий шлях лідера: командир "Чорноморського легіону" із позивним "Дев'ятий" пройшов шлях від оборони Києва до створення високотехнологічного підрозділу ГУР.

Як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata"

В ексклюзивному інтерв'ю Дженні Клочко командир морського відділення "Чорноморський легіон" спецпідрозділу ГУР "Ferrata" із позивним "Дев'ятий" розповів, що один із принципів роботи підрозділу активних дій - це поєднання:

сучасних технологій (зокрема штучного інтелекту);

спецпризначенців на полі бою.

"Наше завдання зараз - знищувати ворога", - наголосив розвідник.

Він нагадав також "найголовніше правило, про яке забувають молоді футуристи, які виробляють дрони" - "місце, куди не ступила нога людини, не є звільненим".

"Тож ми - прихильники синхронізації роботизованої техніки, технологій, інших пристроїв, які можна використовувати в рамках бойових операцій, штучного інтелекту, а також безпосередньо людської участі - спецназу з досвідом і навичками", - пояснив "Дев'ятий".

Командир відділення "Чорноморський легіон" із позивним "Дев'ятий" (кадр із відео: youtube.com/@JennyKlochkoPodcast1803)

Він розповів також про тестування нової системи для безекіпажних платформ (яка дозволить воювати з агресором ще ефективніше).

"Я чітко розумію, що на цей час ми всі вже є легендами цієї війни. "Група 13", "Чорноморський легіон", "Спецпідрозділ Тимура", "Артан", "Шаманбат", інші підрозділи ГУР - безліч хлопців, які вже є легендами", - зауважив захисник України.

Він додав, що держава-агресор також розбудовує проєкти безекіпажних морських комплексів.

Тому Україні важливо:

постійно вдосконалюватися;

підвищувати рівень технологічних засобів і тактик їхнього застосування.

Під час інтерв'ю командир морського відділення "Чорноморський легіон" розповів також більше про сучасну війну на морі.

Зокрема про те, чому технологія "камікадзе" вже застаріла.

Крім того, в межах розмови йшлося про бойовий шлях "Дев'ятого":