Головна » Новини » Війна в Україні

Росія застосувала "Герань-4" з авіаційною ракетою: що відомо про новий реактивний БПЛА

Україна, Середа 14 січня 2026 20:34
Росія застосувала "Герань-4" з авіаційною ракетою: що відомо про новий реактивний БПЛА Фото: знищений дрон "Герань-4" (Сили безпілотних систем)
Автор: Антон Корж

Українська протиповітряна оборона нещодавно збила новий російський дрон "Герань-4" (фактично, чергова копія іранського реактивного дрона типу "Шахед"). При цьому безпілотник був оснащений радянською авіаційною ракетою Р-60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 413-го батальйону Сил безпілотних систем "Рейд".

Зазначається, що ще 13 січня українська ППО збила новий безпілотник росіян - "Герань-4". Він був оснащений пусковою установкою та авіаційною ракетою класу "повітря-повітря" Р-60 радянського зразка.

До цього росіяни використали дрони "Герань-3" (копію іранського реактивного "Шахеда") та "Герань-5" (спробу зробити щось схоже на ракету-дрон). Новий дрон, "Герань-4" - це розвиток "Герань-3", але має при цьому значні поліпшення у конструкції у порівнянні з минулим зразком:

  • Вища крейсерська швидкість польоту - до 500 км на годину проти 330-350 км/год у "Герані-3", через що останні легко перехоплювалися зенітними дронами;
  • Вдвічі потужніший двигун та оптимізація аеродинаміки;
  • Збільшена дальність польоту - до 850 км проти 600 км;
  • Злітна маса - 450 кг, бойова частина - 50 кг, теоретично може використовуватися на підвісці штурмовика Су-25, літак виступає, як носій.

Загальні тенденції виглядають наступним чином, сказано у повідомленні: зараз реактивні БПЛА росіянами використовуються дуже обмежено, тому цієї зими вони не покажуть можливий ефект та результат. Проте наступної зими вони вже можуть застосовуватися масштабно.

"Однак уже на зиму 2026/27 ворог може масштабно застосовувати реактивні БпЛА як дешевий аналог крилатих ракет. Але Україна має свої такі вироби, як наприклад "Паляниця" або ж "Барс". Тому наша країна тут може нав’язати свою ініціативу ворогу", - зазначається у матеріалі.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Іран за останні кілька років продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів, щоб допомогти російському диктатору Володимиру Путіну в його війні проти України. Серед проданих дронів були й реактивні зразки.

Росіяни вже починають застосовувати ці дрони. Так, в середу, 14 січня, в період з 07:00 до 17:00 росіяни активізували повітряні атаки в напрямку Києва із застосування реактивних безпілотників: було збито 10 одиниць, усе, що вони запустили.

Також на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Герань-5". А нещодавно в ГУР показали російську "саморобку" - дрон "Герань-2" з ПЗРК "Верба".

Сили безпілотних систем Дрони Війна в Україні
